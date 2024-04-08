威廉斯連贏7局挫奧蘇里雲　激起決心爭世冠

桌壇「金左手」威廉斯周日迎來32年職業生涯最偉大的勝仗之一，在曼徹斯特上演的巡迴錦標賽冠軍戰一度落後3比5的情況下，反勝「世一」奧蘇里雲10比5封王，粉碎宿敵爭取單季六冠的好夢。

49歲的威廉斯今個賽事盡顯實力，本周連贏三位世界頂級球星，8強戰以10比4淘汰「準神」卓林普，繼而在準決賽以10比5戰勝近況大勇的麥克艾倫，再在決賽上演大逆轉力挫奧蘇里雲，自2018年世錦賽奪冠後再現氣勢。

今季已袋走5個排名賽冠軍的奧蘇里雲，初段控制戰局，轟出3桿「破百」領先5比3，爭取贏得今季第6個錦標相當接近，然而老對手威廉斯在「下半場」展開大逆轉，在妻兒現場見證下，連贏7局，袋走15萬鎊的冠軍獎金，這也是他今季自去年9月的英國公開賽後再高舉獎盃，同時也是生涯第26個排名賽冠軍，世界排名即升上第6，為即將展開的世錦賽注下強心針。威廉斯賽後笑言：「我相信自己（世錦賽)是有機會，這個冠軍確實給我很大信心，我不會講自己是熱門之一，但可能是一個不錯的外圍賭注。」

這對球壇雙傑爭逐了兩個世紀，49歲的威廉斯與48歲的奧蘇里雲的對戰往績一直大落後，24次碰頭僅贏兩次，這也是他們自2000年中國公開賽後首次在決賽碰頭，而這對球壇傳奇的年齡加起來已97歲141日，打破了2021年奧蘇里雲與希堅斯在球員錦標賽所創的紀錄，成為史上年齡總和最高的決賽。

奧蘇里雲雖然今次錯過了爭取生涯第42冠及自2000年後單季第6冠的機會，但獲亞席的他仍能打破了總獎金紀錄，累積至1,215,500英鎊，並繼續穩世界「一哥」席位。桌球世錦賽將於本月20日至5月6日在克魯斯堡大劇院上演，而外圍賽則於今日（8日）展開，早前贏得來季職業賽資格的香港新星張家瑋將於首日登場，而傅家俊則於明日對戰上屆女子世界冠軍泰國的絲華柏龐。