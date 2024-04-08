國米射手陷入球荒　烏甸蓄「細」搶分

今輪意甲壓軸之戰，烏甸尼斯主場對國際米蘭，榜首國際米蘭已經拋離次席AC米蘭11分兼踢少1場，捧盃可以話只係時間問題，爭勝決心可能有所下降，預料就算贏都係小勝居多。烏甸尼斯仍未擺脫降班威脅，但礙於實力有限，今仗面對強隊應會主守求1分，烏甸近4場聯賽主場總入球全開2球或以下，最好揀中位數2.5球嘅入球細。（Now 638周二凌晨2時45分直播）

烏甸尼斯積弱已久，整體實力的確比唔上國米，但主場出擊，表現就非常硬淨，曾於1月對AC米蘭，戰至補時先至被對手攻入致勝1球。除此之外，烏甸尼斯近4場聯賽主場有3場打和，若然今仗有心屯重兵死守博取1分，恐怕國際米蘭要入波，並非易事。

至於國際米蘭已經喺意大利盃及歐聯出局，今季餘下時間惟有為聯賽而戰，但由於領先太多，球員未必會博得太盡，例如上仗主場對護級球隊安玻里，僅小勝2比0，近3場意甲總入球全開2球或以下。值得留意，國米兩位射手拿達路馬天尼斯、馬古斯杜林不約而同陷入入球荒，同樣近1個月冇波入，預料炒唔起烏甸尼斯，客W太熱冇肉食，入球細比較抵玩。

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