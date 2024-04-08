港超聯　傑東大戰判決惹爭議　客軍提出質疑

港超聯球隊東方周一（8日）透過Facebook專頁發出聲明，表示鑒於上周六（6日）港超聯賽事傑志對東方中，有傑志球員疑似犯手球但未獲裁判團隊及視像助理裁判(VAR) 進行視像覆核，將就有關問題向足總及裁判小組提出質疑。

東方於上周六（6日）舉行的聯賽賽事中，與傑志以0比0打成平手，其中球證何煒昇及VAR團隊的判決就引起爭議。東方於聲明中表示：「當日（6/4/2024）於下半場53分鐘，本會球員馬希偉在禁區內盤扭過人時，兩間傳媒機構均有捕捉到傑志守衞在禁區內以手部觸及皮球的一刻，影響己方球員進攻方向，但當時球證和視像助理裁判都未有任何表示，最後雙方互無紀錄。」東方亦透過Facebook專頁，上載了今季球隊涉及VAR爭議的事發經過片段。

聲明續指對此感到無奈和悲憤：「先撇除裁判團隊在比賽過程中紅、黃牌的判決。足總於今季賽事引入VAR，是為了增加裁判團隊在場上判決的準確性，本會今年多次遇上己方或對方在禁區內發生手球的犯規事件，此前的事件VAR亦一直有為犯規進行視像覆核，惟今次裁判團隊並沒有進行任何判決表示，就此事件嚴重影響賽事公信力，同時亦對聯賽的整體發展有負面影響。」

東方表示將就當日裁判及VAR團隊是否有完整完成所有判決程序提出質疑：「就此將正式向足總及裁判小組了解整個判決過程、VAR助理裁判及主裁判溝通程序是否出現問題，我們期望在此事件上得到公平徹實和合理解釋。體育競技勝負法則本應為優勝劣敗，若比賽成績受到其他人為欠缺專業的因素影響，本會深表失望及遺憾。」