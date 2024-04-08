港超聯　否認參與排陣　神田夢實：決定權喺教練度

標準流浪上周六（6日）在「中銀人壽香港超級聯賽」作客以1比4負大埔，賽後總監李輝立提到排陣由外援神田夢實決定。不過這名日本籍中場周一（8日），透過個人社交平台澄清，兼否認「李總監」的說法。

流浪下半季成績欠佳，連同不敵大埔後，近8場聯賽輸了7場，當中總監李輝立上場賽後透露，排陣由外援神田夢實負責，並指他不希望有南韓人在陣中。然而，神田夢實在兩日後，於個人社交平台以日文和中文作出回應：「『李先生』（即李輝立）的確有詢問過我的意見，但最終決定權一定是在教練手中。在職業足球中，球隊向球員聽取意見及交流是一件很正常的事。」

除此之外，神田夢實續指自己未曾要求，陣中的南韓外援不要上陣：「我完全沒有這樣的想法，對此十分不理解。球隊現時面對艱難時期，球員、教練團和職員希望互相協力，在球季最後階段為球隊帶來最好的成績。」同時，神田夢實又提到自己十分尊敬，即將退役的兩位老大哥林嘉緯和盧均宜，將全力贏得「賽馬會菁英盃」為兩人送上最好的退役禮物。