梅拿拜仁700戰達成　兩次參與5比1爆「廠」

阿仙奴同拜仁慕尼黑將於周三(10日)凌晨歐聯8強首回合交鋒，兩隊過去最為人津津樂道係近3次歐聯對賽，拜仁都大炒兵工廠5比1，當年「爆廠」高手湯馬士梅拿仍在陣，呢位34歲老將上場聯賽達成為拜仁慕尼黑各項賽事700次披甲里程碑，今仗再遇阿仙奴，隨時又入波，重溫昔日好夢。

2015年歐聯分組賽，拜仁主場以5比1擊敗阿仙奴，湯馬士梅拿個人梅開二度，成為兵工廠噩夢開始。翌屆兩隊16強又碰面，拜仁兩回合同樣贏5比1，合計狂勝10比2，成為一時經典，梅拿首回合入1球，次回合冇上陣，換言之佢曾兩次參與5比1爆「廠」，合共入3球。由2013年計起，梅拿喺歐聯7次對兵工廠，射入5球及1次助攻，名副其實係阿仙奴殺手。

雖然上年年底曾傳出梅拿可能離開拜仁，但最終續約至2025年夏天，證明會方認為佢可繼續作出重要貢獻，梅拿亦以行動報答球會，歐聯16強次回合入1球，協助首回合輸波嘅拜仁，絕地反擊成功淘汰拉素。

梅拿上場德甲對海登咸，為球隊第700次上陣，成為拜仁史上上陣次數第2多球員，僅次於709次披甲嘅上世紀傳奇門將美亞，梅拿要超越前輩指日可待。