希亞路：兵工廠心理質素勝「仁」一籌

從對賽往績來看，阿仙奴並不喜歡這個對碰，事關拜仁慕尼黑自2005年以來曾經4次淘汰他們出局。對上一次是2017年，當時拜仁兩回合合計以10:2大勝兵工廠。

但時移世易，阿仙奴今時今日的心理質素都比以往強勁得多，早前於英超更加成功跟曼城打成平手，領隊阿迪達亦展示出他是一位戰術大師。今仗兵工廠主場出擊，我預期他會要求球隊更加主攻，盡量把皮球送到布卡約沙卡的腳下，讓他強攻拜仁的後防。另外，由於夏維斯近況大勇，他在進攻上亦將會是一大入球威脅。

阿仙奴的中場線相當平衡。馬田奧迪加特於中路嘗試作出關鍵傳送，充滿力量迪的格蘭賴斯負責瞻前顧後，佐真奴則墮後做攔截工作，封阻對手的傳球及進攻。我認為，這3位球員能夠協助兵工廠控制今場比賽的節奏。

另一邊廂的拜仁慕尼黑，今仗對其射手哈利卡尼意義重大。他加盟拜仁的目的就是為了贏取錦標，但如今球隊基本上已經無緣染指德甲冠軍，所以歐聯將會是他今季於球會方面的最後捧盃機會。然而，今仗對手阿仙奴正是其前球會熱刺的最大死敵，故此，主隊球迷將不會令他好過。

威廉沙列巴及加比爾馬加希斯近來表現出色，成功凍結艾寧夏蘭特，故我相信，他們能否同樣看管到哈利卡尼，將會相當關鍵。哈利卡尼這位英格蘭國家隊隊長亦將希望核心人物穆斯亞拿可以拉走對方守衛，為他製造入球機會。

拜仁慕尼黑將希望他們於歐聯淘汰賽的經驗，可以大派用場，但阿仙奴今季在受壓的比賽中表現得十分好，我預計他們在這場8強首回合可以先拔頭籌。