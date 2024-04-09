【有片】C朗變暴力狂　開肘食紅牌仲想打球證

C朗拿度失控變暴力狂！周二(9日)凌晨沙特超級盃4強賽事，希拉爾2比1淘汰艾納斯，不過今場焦點落晒喺C朗嘅暴力事件上，佢喺比賽尾段開肘打人被逐，更一度喺球證背後舉起拳頭作勢打人，好在最後並冇郁手，而係向住球證拍掌同舉手指公諷刺，情緒相當失控。

今場4強大戰氣氛熾熱，上半場艾納斯曾有奧達維奧艾美臣入波，但因越位位置嘅C朗曾試圖去搶波，結果被判詐胡，當時C朗激烈投訴食黃牌，埋下情緒爆發伏線。下半場希拉爾連入2球，去到85分鐘C朗終於爆炸，呢位老將衝去場邊搶掟界外球，但被艾布拉希阻住，C朗即用手肘將對方打跌地上。

雙方球員隨即加入戰團，混亂中C朗疑似踩中喺地上嘅艾布拉希，當球證向C朗出示紅牌後，C朗竟然喺球證身後舉起拳頭，似乎想打人洩忿，好在最終「忍手」。C朗離場嗰陣不斷向艾布拉希、球證大力拍手兼豎起手指公，諷刺兩人「合力」令佢被逐離場。

艾納斯踢少1個之後，完場前由沙迪奧文尼追成1比2，可惜為時已晚仍輸1比2出局。事實上，希拉爾嘅艾布拉希亦唔係善男信女，2022年世盃代表沙特對阿根廷，曾經就挑釁美斯，喺亞洲盃對南韓又試過扯孫興民頭髮，今季對艾納斯亦曾同C朗激烈對罵，同C朗早有「牙齒印」。