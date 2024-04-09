有驚喜！張家瑋世錦賽「處子作」僅輸1局

世界桌球錦標賽周一(8日)展開外圍賽爭逐，今年2月贏得WSF錦標賽兼取得未來兩季職業賽資格的香港新晉球星張家瑋，在首天賽事出戰個人「處子作」，全場表現搶鏡，交出4桿60+，惟與蘇格蘭的羅斯梅亞打足19局後，以9比10一局飲恨無緣晉級。

作為今季桌球賽事壓軸的世錦賽，共有三名港將爭逐外圍賽，剛奪職業賽資格的張家瑋更是初次啼聲，首圈面對世界排名98位的羅斯梅亞開局未太適應，更讓對手連轟兩Cue84度，落後0比4，然而張家瑋隨後逐漸適應，並在第6及7局「起迫」交出66及61度，連贏3局將距離拉近，而休息過後張家瑋更愈戰愈勇，在第10局起連贏6局，一度反領先9比6，其後在關鍵的第16局，二人拉据，經驗稍為佔優的羅斯梅亞成功把握機會，並一口氣連贏4局反勝，令張家瑋錯過了晉級機會。

至於另一位港將李俊威，同日面對威爾斯老將柏基特，同樣打足19局，一度領先7比6及9比8，可惜最終以9比10落敗，無緣晉級。目前世界排名70的香港天王傅家俊則於今晚亮相，將與上屆女子世界冠軍泰國的絲華柏龐對戰，力爭首圈晉級。

在世桌賽外圍賽首圈爭逐的球手，要連贏4場才能躋身正賽，全部賽事均採19局10勝制，而世錦賽正賽將於4月20日至5月6日在克魯斯堡大劇院上演，比利時的比素將爭逐衞冕，而「世一」奧蘇里雲則爭破紀錄做「8冠王」。