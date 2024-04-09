希亞路：祖迪比寧咸成曼城心腹大患

雙方連續3季於淘汰賽階段碰頭，大家各勝1次。曼城上屆於4強次回合以4:0大勝皇家馬德里（兩回合合計贏5:1），不過，今季銀河艦隊的實力有所增強，有力與藍月一戰。

我的舊東家皇馬雖然在進攻上有很多選擇，但祖迪比寧咸的表現至為關鍵，事關他能夠於重要時刻，憑著世界級的遠射及後上殺入禁區能力，成功取得入球。我有興趣知道哥迪奧拿會作出怎樣的針對性部署去封阻他，我估計，洛迪卡斯簡迪將會對他作出嚴密看管。

雙方上次交手，基爾獲加成功凍結雲尼斯奧斯祖利亞，令對手無法踢出應有水準，但由於該名曼城右閘今仗有可能因傷缺陣，換言之皇馬或會於左路，得到強攻曼城的機會。洛迪高高斯同樣近況大勇，所以皇馬前線進攻火力看來十分強勁，應該有能力令對方防線飽受壓力。

可以肯定的是，今場的中場的爭奪舉足輕重，絕不能夠讓奇雲迪布尼、菲爾科頓及貝拿度施華有上腳時間。有見及此，曹亞文尼將會向他們作出逼搶，令他們難以表現得得心應手，卻奧斯於用波方面定要更加聰明，不要輕易失去控球權。

最後，魯迪加跟艾寧夏蘭特的鬥法亦將會相當精彩。我認為該名德國國家隊守衞會作出身體對抗，並嘗試挑釁對方，皆因他知道艾寧夏蘭特只需要1次起腳機會，就能夠取得入球。

皇家馬德里將希望可以於主場領先曼城，所以在這場8強首回合贏波是十分重要。我相信，皇馬於班拿貝球場出擊之下，有能力獲得勝利。