朱婷回歸中國女排爭入奧運　6月有望來港征戰

中國女排名將朱婷日前表示，將回歸國家隊，爭奪巴黎奧運資格，加上中國女排今年6月會出戰世界女排聯賽香港站，意味香港球迷有機會親眼目睹朱婷作賽的英姿。

現時正為打入巴黎奧運而努力的中國女排，日前收到好消息，主力朱婷確認回歸國家隊，她透露過去曾考慮退出國家隊：「由去年底到今年初，我的身體非常疲勞，狀態下滑，加上東京奧運後我面對不少流言蜚語攻擊，部分言論更是針對我的家人，使自己一度對排球失去興趣，甚至已向河南省體育局提出退役申請。」

但她透露前國家隊教練郎平，多次鼓勵她重返國家隊，使自己收回退役決定：「郎指導（郎平）在我陷入低谷時，多次幫助我分析身體和技術缺陷，而我加強體能訓練後，狀態和信心有所提升，令自己打消退役念頭。」朱婷續稱：「我覺得自己的身心已經準備好為國征戰，我會全力以赴，專心為中國女排爭奪巴黎奧運入場券，期間不會出席任何商業活動或接受商業合作。」

此外，中國女排在6月會來港，出戰世界女排聯賽，相信香港球迷屆時有機會，親眼觀賞朱婷作戰的風采。