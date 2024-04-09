錄音曝光！蒙特雷教練鬧美斯係「魔鬼侏儒」

上星期中冠盃8強首回合賽事，國際邁亞密主場1比2輸畀蒙特雷，「球王」美斯雖然因傷缺陣，但佢喺後備席成同對方教練發生衝突，據報賽後更同隊友走去質問球證。近日一段蒙特雷助教尼高山齊士嘅錄音曝光，佢喺錄音入面鬧美斯係「魔鬼侏儒」。

墨西哥Fox Sports公開嘅錄音中，尼高山齊士表示：「美斯想打我，佢嘅拳頭同我塊面只有幾厘米距離，我覺得唔會真係郁手，只係引我做出唔好嘅反應。」講到更衣室嘅情況，尼高山齊士又話：「美斯當面大鬧球證，如果我哋咁做一早被踢走，之後馬天奴走嚟破口大罵，嗰個有張魔鬼臉孔嘅侏儒，揸住拳頭恐嚇我話『你以為你係邊個』......馬天奴係可憐嘅傀儡。我相信呢啲CCTV影片已經畀佢哋刪除晒，因為影片會見到佢哋有幾壞。」

尼高山齊士呢段「侮辱性」言論公開後，受到唔少批評，佢亦拍片道歉，但道歉入面就冇提及美斯：「我唔認識馬天奴，但我用咗啲唔尊重嘅說話去講佢，係應該要道歉，但我會永遠維護我嘅球隊。」 中冠盃8強次回合周四(11日)上演，蒙特雷會返主場迎戰國際邁亞密。