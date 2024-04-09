港會7人賽首辦女子組　7支女甲隊伍參賽

港會7人足球賽將於5月24日至26日在香港足球會舉行，大會周二（9日）公布本屆將首辦女子組賽事，由8支隊伍角逐，包括7支賽馬會女甲球隊。

第1屆香港足球會7人足球賽女子組賽事由8支隊伍競逐，包括頌恩公民女子足球隊、車路士足球學校、傑志、沙田、247足球會、和富社會企業、香港足球會及澳門女子足球代表隊。

傑志女子足球隊總教練張寶春對參加這項賽事非常期待：「女子足球在全球各地已興起了數十年，而女子足球近年在亞洲、特別是香港亦得到了更多關注和支持，因此我對今年港會7人足球賽新增女子組，感到十分高興，因為這項新比賽不僅讓女子足球員在最高水平上競賽，也讓那些熱愛足球的人能有更大的夢想，並相信自己的能力。」

賽事籌委會主席Scott Semple則盼望是次賽事，能夠推動香港發展女足：「我們希望能通過這項賽事，在香港和其他地區進一步發展女子足球運動，讓女子組賽事如1999年首辦的主賽事及名人賽一樣成為世界知名比賽。」

今屆賽事將於4月12日假香港足球會舉行抽籤，5月24日率先舉行名人賽，主賽事和女子組比賽將於5月25日開始，3項賽事決賽均將於5月26日上演。