巴黎奧運紫色賽道曝光　會跑得更快？

距離巴黎奧運開幕不足4個月，全球運動健將蓄勢而發，各個比賽場館建設亦如火如荼進行中，其中田徑賽場全新跑道及乒乓球枱相繼曝光，創新感十足。

意大利製造商Mondo向巴黎奧運供應全新田徑賽場跑道，總面積達2.1萬平方米。值得一提的是，Mondo是次為奧運製作的跑道為史無前例的紫色，其中紫色分為深淺兩種，接近薰衣草顔色的淺紫色同於徑賽、跳躍及投擲等比賽區域，深紫色用於跑道之外的技術區域，跑道線和跑道外沿用灰色填充。

資料顯示，自1976年起，Mondo已為奧運會製作跑道，今年巴黎奧運是第13次。Mondo相關人士表示，今年跑道的性能較東京奧運會更出色，歸因於設計改變跑道下層物料，藉此減少運動員的能量損耗，令人期待有更多世界紀錄的出現；另外拍攝電視畫面時，深淺兩種紫色可以最大程度地形成對比並突出運動員。

據國際奧委會官方網站介紹，巴黎法蘭西體育場及附近的阿內克斯體育場將安裝上述跑道。巴黎奧運會48項田徑賽事中，46項將在法蘭西體育場舉辦，運動員則在阿內克斯體育場進行賽前訓練和熱身。

此外，巴黎奧運乒乓球賽事將沿用全新設計的彩虹球枱，整體以黑色為主調，粉色為配色，採用立體感設計方案，邊框及底架上的五環標誌採用立體化處理，強化和凸顯巴黎元素，亦更加注重減銳，防止球員在高速對抗中擦傷。