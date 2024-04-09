【歐聯】地頭恰英超兵　皇馬蓄銳誓破曼城

歐聯8強首回合大戰，皇家馬德里主場對曼城，由於上輪西甲讓路畀西班牙盃決賽，令皇馬有9日時間休息及備戰，反觀曼城近1個月經歷連場惡鬥，球員疲於奔命，此消彼長之下，「銀河艦隊」球員體力優勢更明顯。加上皇馬近4次歐聯主場迎戰英超球隊，取得3勝1和，有力先下一城，平手盤捧皇馬。（Now 643周三凌晨3時直播）

西甲榜首皇馬已拋離次席巴塞隆拿8分，奪冠機會樂觀，可以投放更大力量爭奪歐聯錦標，球隊現時狀態非常勇猛，取得3連勝，合共轟入10球，加上有9日時間「叉電」，令「銀河艦隊」可以最佳狀態出擊，自然增添勝算。

同埋皇馬上屆歐聯4強，首回合主場被曼城逼和1比1，導致次回合作客進退失據，大敗0比4出局，主帥安察洛堤吸取教訓後，相信今仗會採用較進取戰術，力爭贏波奪取先機，以免重蹈上屆覆轍。事實上，皇馬近4次歐聯主場迎戰英超球隊，曾經擊敗利物浦、車路士，另外2次鬥曼城，則取得1勝1和，水準有保證。

另邊廂，曼城近1個月先後同英超前列勁旅利物浦、阿仙奴、阿士東維拉交鋒，期間仲要兼顧英足盃，體力消耗甚大。「藍月亮」整體表現亦唔及上季銳利，特別係前鋒艾寧夏蘭特跌Watt嚴重，球會及國家隊賽事，近6次上陣僅入1球，呢位挪威國腳經常大戰失準，今仗未必可以發揮太大作用，皇馬可以睇高一線。

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