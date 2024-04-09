港超聯　傑東大戰VAR爭議　客軍正式去信足總

港超聯球隊東方周二（9日）正式去信向足總及裁判小組，就上周六（6日）聯賽傑志對東方一戰期間球證的判罰爭議，提出質疑。東方表示希望有關部門就如何定義禁區內的手球犯規作解釋，並表示願意與裁判團隊一齊審視事發片段及錄音，強調希望藉增加透明度，挽回各本地足球持份者信心。

上周六「傑東大戰」裁判爭議繼續發酵，繼周一（8日）於Facebook專頁上載傑志球員疑似手球的事發片段，並提出公開質疑之後，東方周二（9日）再透露已正式就事件去信足總及裁判小組。並就足總裁判總監張炎有接受傳媒訪問的內容提出疑問。

東方引述足總裁判總監張炎有接受傳媒訪問，解釋VAR團隊在事件發生後的處理經過：「在視過VAR房內的鏡頭及錄音，確認VAR團隊及場上球證有足夠溝通，亦透過不同角度檢驗這個疑似手球。視像助理裁判當時沒有發現明顯的判決出錯，按規定不會要求球證，到場邊再翻看片段。」對此東方表示：「本會希望足總及其裁判小組能詳細解釋，如何定義禁區內的手球犯規？」

東方續指願意出席與裁判團隊一起審視片段及錄音，以了解裁判團隊對於球例的闡釋：「希望一起了解片段和錄音，排解一切疑問，增加大家對球例的認識，同時避免往後再有同樣情況再發生。」東方促請足總及裁判小組能盡快回應事件，強調並非針對各別球隊和裁判：「只希望增加事情透明度，以挽回各本地足球持份者的信心。」