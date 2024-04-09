賽馬會精英盃　冠忠南區標準流浪爭晉級

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「賽馬會菁英盃」周三晚(10日)續在旺角大球場，爆發第二場4強大戰，由A組首名冠忠南區惡鬥B組次名標準流浪。雙方早前在聯賽交手，流浪淨吞4蛋，加上球隊近況欠佳，面對矢志衞冕的南區，要爭取反彈絕非易事。（on.cc東網周三晚上8時直播）

南區連續兩屆與流浪爭入決賽，主教練楊正光指雖然流浪內部出現問題，惟呼籲球員切勿鬆懈：「呢個盃賽係『均宜』（盧均宜）同『嘉緯』（林嘉緯）退役前最後一個捧盃希望，流浪點都會上下一心為佢哋兩個搏到盡，所以今場應該比之前更難踢。」「光Sir」續稱雖然球隊曾於聯賽大勝流浪，惟他相信對手於盃賽有不同部署，往績難以作準。

伍瑋謙︰爭取主導比賽

南區去屆正是憑U22球員伍瑋謙（Ivan）在互射12碼階段勇救極刑，淘汰流浪入決賽，他形容對手攻力依舊強大，務必小心提防：「我哋呢場可能會將防線壓前啲，希望主導比賽，不過伊巴謙同劉智樂好識利用空位打反擊，所以大家盡量唔好跟甩佢哋。」

標準流浪上場再負大埔，近8場聯賽輸了7場，總監李輝立（Philip）坦言對表現感到失望，認為球隊未能發揮出最佳水準。即將出戰「菁英盃」4強，Philip表示當然想入決賽，寄望球員能盡快調整心態：「上場大埔周中啱啱踢完場波，有啲輪換，但自己都冇把握贏唔到人，咁你話今場有冇機會呢？幾日之間球隊唔可以轉變得好多，南區唔易搞，盡力而為，踢多一場得一場。」

林嘉緯盼最後一季不留憾

現年38歲的中場林嘉緯，早前透露將於季後退役，他稱自己傷患漸多，應付比賽亦較以往吃力：「依家傷患愈嚟愈多，有時要食埋藥先落到場，覺得自己係時候退落嚟，同埋畀機會後生仔上位。」「嘉緯」續指今季不留遺憾，又表示會力爭擊敗南區殺入決賽：「我幾年前回歸流浪，都冇諗過可以打入盃賽決賽，甚至踢亞洲賽，希望呢季攞到『菁英盃』冠軍，有個完美句號。」

陣容

冠忠南區

25伍瑋謙

22陳潤潼 4川瀨浩太 5古安奴 26陳凱柏

11 佐佐木周 6基斯 19趙聡悟

18艾華 7史提芬彭利拿 28陳傲軒

標準流浪

13陳冠燊

12盧均宜 23林堂真 5林遼太 4金旻奎 28陳耀祖

10林嘉緯 16林衍廷 44神田夢實

21伊巴謙 20趙正宇

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