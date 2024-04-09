【歐聯】迎剋星先求穩　阿仙奴半細鍊拜仁

歐聯8強首回合開戰，重頭戲之一阿仙奴主場迎戰拜仁慕尼黑。今場充滿宿命味道，拜仁在歐聯賽場係阿仙奴「剋星」，雙方近4次淘汰賽相遇，阿仙奴都係出局一方，不過論近況「兵工廠」明顯遠優於對手，佢哋近6場歐聯5次半場開1球或以下，預計今次碰頭都會穩陣行先，捧1.5球半場細。（Now 644周三凌晨3時直播）

阿仙奴面對拜仁有好多慘痛經歷，不但4次被淘汰，最近一次喺2017年碰頭，更係輸得最慘烈一屆，當時仍然係雲格領軍年代，兩回合都輸1比5，總比數輸2比10出局，而拜仁今季簽入嘅哈利卡尼效力熱刺多年，係「北倫敦打吡之王」，呢位英格蘭隊長19次對阿仙奴攻入14球3助攻，錄得7勝5和7負，因此今場阿仙奴不得不小心行事，避免噩夢重演。

論兩隊今季表現，阿仙奴無疑較佳，佢哋正衝擊聯賽冠軍，剛剛因為利物浦失分而企穩榜首位置，亦係英超入波最多同失球最少球隊，陣中目前只有祖利安添巴一名長期傷兵，可望排出強陣，不過由於往績長期畀拜仁食住，令阿迪達部署更謹慎，初段將以試探為主。

拜仁今季成績唔掂，德盃已出局，德甲機會渺茫，歐聯成為唯一希望，不過上場德甲2比3輸畀升班球隊海登咸，士氣再受打擊，而且近期傷兵滿營，紐亞、京士利高文、利萊辛尼受傷，杜曹部署上有顧忌，面對強勢嘅阿仙奴，首回合作客更加不敢冒進，相信初段悶戰居多，開半場細更穩陣。

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