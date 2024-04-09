港超聯　回應漏判爭議　盧比度：球證要認錯

上周六（6日）在旺角大球場上演的「傑東大戰」踢成0比0，東方賽後因不滿球證和視像助理裁判（VAR），漏判對方一次在禁區內犯手球，接連提出公開質疑，以及去信足總及裁判小組。主教練盧比度（Chino）周二（9日）晚上亦透過球會平台回應此事，強調球隊絕非針對傑志，並希望球證可以認錯。

事緣東方翼鋒馬希偉在一次禁區內盤扭過人時，皮球省中傑志後衞拉美治，惟球證何煒昇和VAR團隊當時卻未有任何表示，賽後更引起激烈爭議。而東方主教練盧比度是日晚上便透過球會平台就事件作出回應，盼藉此讓球隊專注於足球及未來的比賽：「首先我想指出，我們並不是針對傑志，我們必須澄清這一點，因為我知道大家已經在談論他們，但傑志與今次的議題無關。其次，我們沒有贏得那場比賽的原因，並不是因為黃牌或12碼的問題，而是因為我們錯失了3至4次機會。」

最後，Chino續指自己尊重每一位裁判，明白他們的工作很具挑戰性，但球隊上下一致認為今場比賽的判決，對東方來說是不公平的，希望裁判可以承擔錯誤：「每個人都會犯錯，包括裁判、球員和教練，關鍵在我們會否承擔自己的錯誤。當我犯錯，我會承認；當球員犯錯，他們也會作同樣的事，我認為裁判也應如此。每個人都需要進步，我們只希望找到一個令事件變得更好的方法。」