曼城、皇馬炮製連環世界波　激和3比3！

周三(10日)凌晨歐聯8強首回合，皇家馬德里主場同曼城合演精彩「金球騷」，兩隊球員炮製連環世界波下，最終激戰踢成3比3平手，被譽為今屆歐聯最精彩賽事。曼城今場3個禁區外入波，為次回合返主場拎到優勢，事關皇馬過去5次作客曼城都未贏過，「藍月亮」晉級佔先機。

曼城今場有個完美開局，2分鐘貝拿度施華禁區外罰球「偷襲」，所有人以為佢左路斬中之際，佢就醒目直射近柱得手。皇馬企穩陣腳後，12分鐘卡馬雲加遠射省中魯賓戴亞斯改變方向彈入，2分鐘後洛迪高高斯快速反擊，被多人包夾下仍冷靜射入，為皇馬閃電反先2比1。

換邊後入波一球比一球精彩，菲爾科頓66分鐘禁區頂「火箭炮」射門直入死角，71分鐘加華度爾離門廿幾碼放冷箭貼柱而入，令曼城再次取得領先。皇馬最後階段大反撲，79分鐘雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，費達歷高華維迪第一時間「窩利」轟入，難度、姿勢同效果都攞滿分，最終以3比3完場。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示，作客巴拿貝球場打和係好戰果：「我哋有3個神奇入波，華維迪嗰球都係，皇馬嘅反勝為攻好有威脅，佢哋有權入更多波，但我哋都控制得好好，今場關鍵係情緒保持穩定。次回合曼城主場爆棚，佢哋(球迷)會幫助我哋拎1個入球，其餘嘅事就交畀我哋！」

皇馬之前5次作客曼城從未贏過，只有2和3負成績，不過教練安察洛堤有信心可以打破宿命：「我哋嘅計劃係拎少少優勢去次回合，可能係贏4比3，依家形勢有少少不利，但對我次回合嘅部署冇太大影響，我哋今仗交出最佳水平，有信心下場都可以踢出呢種表現。」