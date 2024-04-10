阿仙奴和波放虎歸山　拜仁晉級率88%

阿仙奴捉到鹿唔識脫角！周三(10日)凌晨歐聯8強首回合，「兵工廠」主場對拜仁慕尼黑早段入波，但未有食住個勢拉開紀錄，反而因防守連環犯錯反輸，最後雖然靠李安度杜沙特入波追成2比2，但次回合去慕尼黑作客，晉級前景凶多吉少！

阿仙奴乘主場之利早段施壓，布卡約沙卡12分鐘先開紀錄，之後圍攻拜仁亦幾乎得手，賓韋特禁區內無人看管下射太正被救，入唔到波轉個頭就甩轆。18分鐘阿仙奴門將大衞拉耶同加比爾馬加希斯誤會，導致後者交波被搶，最後基拿比為拜仁射成1比1。

拜仁追平後大踢穩守突擊，32分鐘利萊辛尼右路爆破，連過數關後禁區內被威廉沙列巴踢跌，哈利卡尼操刀12碼射入反超前。阿仙奴下半場積極反撲，反備入替嘅李安度杜沙特76分鐘接應加比爾捷西斯妙傳射入，拜仁尾段仲有京士利高文近射中柱，結果兩隊2比2打和。

喺英超擁鋼鐵防守嘅阿仙奴，今場罕見連環出錯，領隊阿迪達賽後表示：「歐聯係唔容許有任何出錯，我哋今場就送咗2球畀拜仁，喺呢個水平賽事犯錯，對手就會懲罰你。」今場戰果對拜仁係好消息，因為佢哋過去25次歐聯淘汰賽首回合作客和波，有22次可以返主場成功晉級，晉級率高達88%！