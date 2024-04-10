夏蘭特大戰又隱形　踢足全場得1次射門

歐聯8強首回合，皇馬同曼城合演入球騷打和3比3，但「藍月亮」射手艾寧夏蘭特卻斯人獨憔悴，即使踢足全場，但只有1次射門，再次喺大戰隱形，被質疑難堂大雅之堂，未夠班同兩大新生代球星祖迪比寧咸、基利安麥巴比爭奪金球獎、世界足球先生等頂級個人殊榮。

艾寧夏蘭特今場數據差得可憐，踢足90分鐘只有1次射門、20次觸球、6次準確傳球，最離譜有7次失去控球權，8次同對手對抗，亦只有4次成功。反觀曼城後衞加華度爾都有51次觸球，並入1球，令身為首席射手嘅夏蘭特更加尷尬。

事實上，呢位挪威國腳每逢大戰「失蹤」，一直為人詬病，包括上屆歐聯4強在內，3次對皇馬都食白果，決賽對國際米蘭，亦踢到無影，今季英超鬥爭標勁敵阿仙奴及利物浦，4戰只入1球，艾寧夏蘭特現時排英超射手榜榜首「水份」甚重。

艾寧夏蘭特、祖迪比寧咸、基利安麥巴比被譽「後美C時代」，最有力成為新世代球王嘅人選，但相比起比寧咸、麥巴比往往能夠憑一已之力改變球賽，夏蘭特相形見絀，難以成為球壇新一哥。