傅家俊世桌外7次「起迫」大勝「雌雄大戰」

世界桌球錦標賽外圍賽已展開爭逐，香港「一哥」傅家俊（Marco）周二(９日)登場，面對上屆女子世界冠軍泰國的絲華柏龐，並輕鬆以10比1大勝晉級，下仗將與前世界冠軍杜赫迪碰頭。

今屆世錦賽外圍賽共有3位港將參戰，已取得未來兩季職業賽資格的張家瑋及李俊威在首天賽事均以9比10飲恨，無緣晉級，事隔一天輪倒「大師兄」傅家俊登場。現時世界排名回升至70位的Marco，面對獲外卡參賽的上屆女子世界冠軍絲華柏龐，猶如個人表演，開局即轟出一Cue75度，繼而不斷「起迫」，一口氣連贏9局，當中打出7Cue50+，而絲華柏龐頭9局總分數僅取得70度，其後Marco亦稍為「收制」，讓絲華柏龐在第10局「破蛋」，而「Wonder爸」在第11局再下一城，以10比1大勝躋身次圈。

Marco輕鬆「熱身」後，在次圈將迎來挑戰，將面對97年世界冠軍杜赫迪，若順利闖關則會遇上伊朗名將華法爾。比賽將以19局10勝制進行，從外圍賽首圈爭逐的球手，需要連贏4場才能躋身正賽，而世錦賽正賽將於本月20日展開，至5月6 日在克魯斯堡大劇院上演。