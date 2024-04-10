兩個12碼爭議　球證拒罰「小學雞錯誤」

阿仙奴2比2逼和拜仁慕尼黑嘅歐聯大戰，比賽中出現2次12碼爭議。布卡約沙卡喺補時單刀同出迎嘅拜仁門將紐亞相撞倒地，但球證未有判罰，搞到沙卡大發雷霆；下半場亦曾出現罕見畫面，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯將大衞拉耶開嘅波，用手執起重新擺放，拜仁球員投訴手球，但球證認為事件太過「小學雞」而拒絕判罰。

今仗完場前一刻，沙卡突破拜仁防線形成單刀，紐亞出迎嗰陣兩人腳撞腳，球證尼貝治示意並冇犯規，比賽亦隨即結束。完場後沙卡一直追住球證質問，要助教將佢推開。呢個12碼判決屬50/50，英國電視台主持亦意見分歧，里奧費迪南同基昂都認為應該判12碼，不過夏格維斯同麥哥斯特就覺得唔係犯規。

今場另一個爭議位，係比賽第66分鐘嗰陣，阿仙奴喺球證鳴笛後準備開龍門球，大衞拉耶將個波踢橫畀加比爾馬加希斯，但馬加希斯就執起個波重新擺定先開出，拜仁球員認為大衞拉耶踢波嗰刻代表比賽展開，所以馬加希斯手球應判12碼。拜仁教練杜曹賽後表示：「球證唔判12碼係錯誤，我知個情況好瘋狂，但個後防喺球證鳴笛後用手執波，我哋最嬲係球證向球員解釋，呢個係『小學雞』錯誤，所以唔會喺歐聯8強判罰！」