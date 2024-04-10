希亞路：前巴塞教練安歷基將帶PSG獲勝

巴黎聖日耳門(PSG)及巴塞隆拿曾經多次征戰歐聯賽場，多年來雙方曾經交手12次，各錄得4勝。

當然，最令人深刻的是2017年，當時PSG在首回合領先4:0的情況下，最終竟然被巴塞隆拿絕地反擊得手大敗1:6，慘被淘汰出局。然而，兩軍對上一次於2021年交手時，基利安麥巴比兩回合個人一共攻入4球，協助PSG成功復仇。

毫無疑問，基利安麥巴比是巴塞隆拿最畏懼的球員。他向對方防線身後衝擊的速度，將會產生巨大威脅，所以右閘祖利斯古迪及右中堅朗奴阿拿奧祖，定要擔起嘗試令他保持表現平靜的重任。

但巴黎聖日耳門並非基利安麥巴比的一人球隊，他們攻守十分平衡。雖然，在右路演出舉足輕重的阿舒拉夫停賽為球隊帶來嚴重影響，不過左閘球員盧卡斯靴南迪斯上前助攻力也很強勁。而域天拿於中場中路的演出舉足輕重，事關他向前線的傳送是PSG進攻的核心。

我認為，根度簡的經驗及臨場應變的能力，令他成為客軍巴塞隆拿陣中最重要的球員。他能夠保護皮球，而且作出聰明的傳送，加上其進攻走位亦相當具危險性，故可能會影響賽果。

巴塞隆拿的一眾創造力球員將會順其自然地為羅拔利雲度夫斯基提供入球機會，特別是如果他們能夠把握PSG失去控球權之際，施展出快速反擊爭取入球。

另外，我亦十分期待看到歐洲其中兩位最耀眼新星，巴塞隆拿的拉明耶馬及巴黎聖日耳門的薩伊艾美利在最大的舞台會表現如何，雙方將會首次在一隊比賽的場合上作出正面交鋒。

我預計今仗兩隊將會鬥攻，能夠產生一定的機會，前巴塞隆拿領隊安歷基將可帶領PSG於主場獲勝。