柔道亞錦賽下周六香港開打　星級名將加入戰團

作為巴黎奧運參賽資格搶分賽事之一的亞洲柔道錦標賽，將於下周六（20日）起一連四天在香港上演，36支隊伍近300位運動員力爭做亞洲冠軍的同時，為登上奧運列車作最後一擊，而賽事亦吸引多位世錦賽獎牌得主及奧運代表爭逐，以此作為奧運前主要熱身，賽事將會相當激烈。

中國香港柔道總會周三（10日）公布獲得國際柔道聯盟核准及亞洲柔道聯盟確認主辧2024亞洲錦標賽，賽事將於本月20至23日在九龍灣國際展貿中心匯星上演，至今已有36支隊伍共273名運動員報名爭逐，賽事設有男女子共14個級別的項目，而壓軸賽日將有男女子混合團體賽。

由於距離巴黎奧運開幕近100日，不少已取得奧運資格或正爭逐入場券的運動員都報名參加，令賽事競爭水平更加提升，多位世界級選手包括上屆東京奧運男子60公近以下級別銀牌得主中華台北的楊勇緯、女子52公斤以下級別世界排名第2的烏茲別克名將凱迪約羅娃(Keldiyorova Diyora)、去年世錦賽男子100公斤以上級別銀牌得主拉希莫夫(Rakhimov Temur)、世錦賽男子90公斤以下級別銅牌得主日本的村尾三四郎及男子81公斤以下級別銅牌得主南韓的李俊奐等，已落實來港爭逐，肯定「撻」得精彩。

至於主場出擊的港隊會派出4男3女爭逐，包括男子66公斤以下級的蔡學正、王嘉祺，男子73公斤以下級的麥康年，男子81公斤以下級的李玨穎；女子48公斤以下級的王嘉莉、何樂怡，以及女子57公斤以下級的楊樂琳，其中基本上已穩袋奧運資格的王嘉莉，試圖在今次比賽盡力搶分，力爭更高世界排名，而其他仍有機會爭取奧運資格的港將如李玨穎等，則藉此爭取佳績，爭取更多奧運積分。今次賽事免費入場，香港運動員期待公眾為他們現場打氣。