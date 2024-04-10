希亞路：基沙文表現將成勝負分野

我認為馬德里體育會及多蒙特都樂於在歐聯8強面對對方，皆因他們將會相信自己很大機會，可以晉級最後4強。

我們在上一圈的16強賽，看到由施蒙尼帶領的馬德里體育會於淘汰賽中的表現有多麼好。儘管他們在總比數一度以0:2落後國際米蘭，但依然奮力作戰，連追兩球扳平比數後，再冷靜地以互射12碼贏波晉級。

我認為，馬體會比賽的態度體現了領隊施蒙尼的精神，迪保羅及高基於中路的強大身體對抗能力亦對球隊十分重要。

除此之外，他們亦相當具質素，基沙文絕對是一位世界級球員，有可能於今仗成為勝負的分野，事關他是一位能夠在飽受壓力的比賽下，依然交出最佳表現的球員。同時，我相信森美爾連奴的表現會不斷取得進步，能夠於左路構成問題。

儘管多蒙特上周末德甲主場輸波，但說到近況，其實十分之好，並於近6場比賽錄得5勝，當中包括於聯賽作客擊敗了拜仁慕尼黑。

艾迪耶美最近經常取得入球，但由於當耶爾馬倫有可能因傷缺陣，所以艾迪耶美能夠以速度擺脫對方守衞的能力舉足輕重。查頓辛祖的情況也差不多一樣，他將會擔當類似的角色，故此如果蜜蜂兵團的一對翼鋒可以走到對方防線身後的話，他們有可能會取得甜頭。

但我認為祖利安白蘭特有可能是多蒙特能否撕破馬體會防線的關鍵先生。他神不知鬼不覺地殺入禁區的能力出眾，另外他亦是球隊於今季德甲的助攻王，所以我肯定施蒙尼會為他做好針對性的部署。

今場賽事應該會是五五波，不過我認為擁有主場之利的馬德里體育會將可小勝，領先首回合。