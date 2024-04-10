麥巴比羅拔佬鬥數胡　PSG巴塞大駁火

歐聯8強首回合焦點大戰，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）主場惡鬥西甲班霸巴塞隆拿。兩隊喺歐聯可謂「冤家」，每次碰頭例必戰況轟烈，出現唔少大手交易。巴塞近期戰績全面回升，作客亦無懼同坐擁豪華鋒線嘅PSG駁火，3.5球入球大博得過。（Now 643周四凌晨3時直播）

PSG現時喺法甲榜首領先10分，處於「等捧盃」狀態，注意力可以集中喺歐聯身上，上場聯賽就收起基利安麥巴比及馬昆賀斯等主力，擺到明留力今場搏殺。PSG今季4場歐聯主場3勝1和，但4場作客只得1勝，為免次回合作客「出事」，今晚必定趁主場之利全面發炮，基利安麥巴比、奧士文尼迪比利及干卡路組成嘅豪華鋒線，絕對係入波保證。

巴塞近況明顯回勇，近4場賽事全部贏晒，波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基亦重拾射門鞋，配合拉芬夏比洛尼及新星耶馬等進攻好手，球隊入球能力唔講得笑，佢哋近期對住拿玻里同馬德里體育會等勁旅，都可以攻入3球，重現最強攻擊力，實行同PSG鬥攻。

查實兩大豪門都係歐聯常客，近10年就曾經8次喺歐聯碰頭，當中有6次總入球開4球或以上，包括2017年巴塞6比1大炒PSG，2021年就輪到PSG作客4比1輕取巴塞，場場都咁經典，今場再追大盤包冇衰。

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