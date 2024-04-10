亞洲滑浪風翼錦標賽開幕　港將盼成為奧運項目

一連五日的「2024亞洲滑浪風翼錦標賽」周三（10日）在赤柱舉行首日賽事及開幕禮，兩位爭取蟬聯錦標的香港代表何允輝（Rafeek）及陳晞文（Hayley），異口同聲道盼滑浪風翼成為奧運項目。

本屆賽事一連五日在赤柱正灘開戰，主辦單位日前表示，評估字來數日風勢後，決定把原定周三展開的練習賽，改為正式比賽。一眾選手經連日比拼後，男女子組頭10位將晉級周日（14日）舉行的準決賽，爭取打入同日較後時間舉行的決賽。

滑浪風翼近年愈來愈受歡迎，這項賽事已獲得國際風翼運動協會及世界帆船組織認可，成為其中1站世界排名計分賽及亞洲最大型的滑浪風翼洲際級別賽事，令賽事高手雲集，包括去年分別成為男女子「世一」的馬菲斯基奧及施柏露，他們亦表現出良好狀態，完成是日賽事後，包辦男女子組第1。

港將方面，何允輝和陳晞文在去年舉行的首屆比賽中分別奪得男女子組冠軍，兩人今屆聯同多名港將出戰，力爭衞冕，他們經過第1日賽事後在各自組別暫列第2和第4位，另1名港將魏瑋恩則暫列女子組第2位。Rafeek和Hayley在開幕禮後接受訪問，何允輝透露自己剛從滑浪風帆代表隊退役，現投身於滑浪風翼：「其實我從3至4年前已接觸滑浪飛翼，直到此前在亞運風帆選拔落選後，教練叫我嘗試參與滑浪風翼，發現這個項目相當刺激。」

Rafeek解釋風帆和風翼的分別：「風帆講求爆發力，而風翼更講究平衡力和核心肌肉，而且滑浪風翼在世界各地愈來愈流行，希望日後能夠被納入為奧運項目，令這個項目繼續蓬勃發展。」

至於同樣已從滑浪風帆隊退役的Hayley就坦言現時會以享受心態參與滑浪風翼：「以往長年衝擊奧運資格，心態難免感到疲倦，但現時只想好好享受滑浪風翼所帶來的快樂，不會給予自己太大壓力。」此外，她盼滑浪風翼將來能成為大型運動會項目之餘，香港亦可以湧現新血，使滑浪風翼持續壯大：「今屆香港其中1位代表僅得13歲，已展現出眾的能力，但如果要長遠推動這個項目，就要更多新血加入，希望我和其他較年長的運動員，能夠爭取較多資源發展滑浪風翼。」