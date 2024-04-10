賽馬會精英盃　冠忠南區標準流浪爭晉級

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「賽馬會菁英盃」周三（10日）假旺角大球場，上演4強激戰，冠忠南區與標準流浪爭奪最後一個決賽席位。南區正選派出伍瑋謙、陳潤潼及趙聡悟3位U22兵，冨樫凌央、古安奴及川瀨浩太等復任正選，艾華與史提芬彭利拿於前線衝鋒陷陣；流浪則有陳冠燊、龍梓軒及趙正宇3位U22兵擔正，林嘉緯、林衍廷及神田夢實坐鎮中場，支援伊巴謙及上形洋介攻堅。

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

5 古安奴

6 基斯

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周 [C]

16 翟廷峯

18 艾華

19 趙聡悟

22 陳潤潼

33 冨樫凌央

標準流浪正選：

13 陳冠燊 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

10 林嘉緯 [C]

16 林衍廷

17 龍梓軒

18 上形洋介

20 趙正宇

21 伊巴謙

23 林堂真

44 神田夢實

冠忠南區後備：

31 顏翱天 [GK]

8 李嘉耀

12 杜馬思

13 梁祐維

15 黎格爾

20 游卓峰

21 馬文政

23 容昊

24 鞠盈智

26 陳凱柏

28 陳傲軒

90 積遜

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

6 杜國榆

7 劉智樂

12 盧均宜

19 姚浩明

22 馬榕生

25 梁凱俊

28 陳耀祖

55 基藍馬

89 歐陽耀冲

「賽馬會菁英盃」周三晚(10日)續在旺角大球場，爆發第二場4強大戰，由A組首名冠忠南區惡鬥B組次名標準流浪。雙方早前在聯賽交手，流浪淨吞4蛋，加上球隊近況欠佳，面對矢志衞冕的南區，要爭取反彈絕非易事。（on.cc東網周三晚上8時直播）

南區連續兩屆與流浪爭入決賽，主教練楊正光指雖然流浪內部出現問題，惟呼籲球員切勿鬆懈：「呢個盃賽係『均宜』（盧均宜）同『嘉緯』（林嘉緯）退役前最後一個捧盃希望，流浪點都會上下一心為佢哋兩個搏到盡，所以今場應該比之前更難踢。」「光Sir」續稱雖然球隊曾於聯賽大勝流浪，惟他相信對手於盃賽有不同部署，往績難以作準。

伍瑋謙︰爭取主導比賽

南區去屆正是憑U22球員伍瑋謙（Ivan）在互射12碼階段勇救極刑，淘汰流浪入決賽，他形容對手攻力依舊強大，務必小心提防：「我哋呢場可能會將防線壓前啲，希望主導比賽，不過伊巴謙同劉智樂好識利用空位打反擊，所以大家盡量唔好跟甩佢哋。」

標準流浪上場再負大埔，近8場聯賽輸了7場，總監李輝立（Philip）坦言對表現感到失望，認為球隊未能發揮出最佳水準。即將出戰「菁英盃」4強，Philip表示當然想入決賽，寄望球員能盡快調整心態：「上場大埔周中啱啱踢完場波，有啲輪換，但自己都冇把握贏唔到人，咁你話今場有冇機會呢？幾日之間球隊唔可以轉變得好多，南區唔易搞，盡力而為，踢多一場得一場。」

林嘉緯盼最後一季不留憾

現年38歲的中場林嘉緯，早前透露將於季後退役，他稱自己傷患漸多，應付比賽亦較以往吃力：「依家傷患愈嚟愈多，有時要食埋藥先落到場，覺得自己係時候退落嚟，同埋畀機會後生仔上位。」「嘉緯」續指今季不留遺憾，又表示會力爭擊敗南區殺入決賽：「我幾年前回歸流浪，都冇諗過可以打入盃賽決賽，甚至踢亞洲賽，希望呢季攞到『菁英盃』冠軍，有個完美句號。」