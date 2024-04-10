賽馬會菁英盃　兩球挫冠忠南區　標準流浪首闖決賽

「賽馬會菁英盃」周三（10日）假旺角大球場，上演4強激戰，冠忠南區與標準流浪爭奪最後一個決賽席位。結果流浪憑上形洋介上半場入球，以及陳耀祖臨完場前鎖定勝局，以2比0擊敗南區。首次闖入決賽的流浪，將與傑志爭奪冠軍。

南區正選派出伍瑋謙、陳潤潼及趙聡悟3位U22兵，冨樫凌央、古安奴及川瀨浩太等復任正選，艾華與史提芬彭利拿於前線衝鋒陷陣；流浪則有陳冠燊、龍梓軒及趙正宇3位U22兵擔正，林嘉緯、林衍廷及神田夢實坐鎮中場，支援伊巴謙及上形洋介攻堅。

雙方開局互有攻守，14分鐘，艾華推入大位再交橫，冨樫凌央後上一射僅僅柱邊出界。33分鐘，南區後場傳球失誤，上形洋介在伍瑋謙出迎前搶到皮球，但未能射入空門。流浪攻勢愈見入肉，40分鐘神田夢實落底傳中，林嘉緯禁區內無人看管下，接應一射高出。2分鐘後，神田夢實送出直線，上形洋介禁區頂一射得手，為流浪完半場前打破僵局。

換邊後流浪仍然是較主動一方，51分鐘，神田夢實及林衍廷先後起腳，都被伍瑋謙化解危機。60分鐘，流浪前場罰球機會，神田夢實操刀直射，再被伍瑋謙托出底線。南區換入積遜加強攻勢。補時階段，南區禁區頂罰球機會，積遜直射被陳冠燊一抱入懷。臨完場前，流浪再靠後備入替的陳耀祖攻入埋齋波，鎖定2比0勝局，首次闖入「賽馬會菁英盃」決賽。