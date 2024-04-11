沙維2次換人閃電入波　巴塞神奇反勝PSG

周四(11日)凌晨歐聯8強首回合重頭戲，巴塞隆拿作客3比2擊敗巴黎聖日耳門(PSG)，次回合返主場作戰，晉級形勢大好。兩大豪門今仗互有領先，不過巴塞教練沙維下半場2次「神調動」，入替球員都喺落場1分鐘即建奇功(助攻、入波)，成為反勝嘅轉捩點，幫球隊拎到5年來首場歐聯8強勝仗。

作客嘅巴塞上半場先縮後，不過佢哋嘅突擊就好有威脅，37分鐘耶馬右路傳中，PSG門將基安盧基當拿隆馬僅僅撲橫，造就巴西翼鋒拉芬夏比洛尼輕鬆射入。PSG換邊後發力，趁巴塞未企穩陣腳，喺3分鐘內連轟2球，奧士文尼迪比利同域天拿分別入波，助主隊反超前2比1。

落後下沙維展現神級換人，養傷1個月復出嘅柏迪喺61分鐘入場，僅51秒就喺中場交出精彩過頭長傳，畀拉芬夏比洛尼第1時間窩利射入。沙維76分鐘再換入中堅安達斯基斯坦臣，1分鐘後呢位丹麥中堅就接應角球頂入致勝球，協助巴塞首回合贏3比2。

已宣布今季後離開巴塞嘅沙維表示：「我哋有好多時間準備，結果攻守都做得好出色，擊敗世界最佳球隊之一係偉大勝利，不過我哋只係完成一半任務，次回合仍然會好難踢。」自歐聯改制後，PSG第5次喺淘汰賽主場先輸波，之前4次佢哋都喺次回合再輸多次出局。