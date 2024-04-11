馬體會2比1贏多蒙特　尾段失波埋伏線

西甲球隊喺歐聯持續有好成績，除巴塞隆拿贏巴黎聖日耳門之外，馬德里體育會周四(11日)凌晨亦喺8強首回合，主場2比1力克德甲嘅多蒙特，不過佢哋尾後被多蒙特破蛋，次回合作客德國或有暗湧，多蒙特教練同球員賽後都堅信可以喺主場反敗為勝。

馬體會一開波就施壓，4分鐘逼到多蒙特後場傳失，迪保羅入波先開紀錄；32分鐘多蒙特後防再次解圍失誤，馬體會由森美爾連奴射成2比0。主隊之後大踢穩守突擊，但多次埋門入唔到波之餘，更喺81分鐘被施巴斯坦賀拿攻入，次回合只能帶住1球優勢去作客。連同皇馬打和曼城，西甲3隊喺歐聯8強首回合有2勝1和成績。

馬體會教練施蒙尼喺失波後，曾經場邊同多蒙特總監基爾激烈衝突，基爾賽後表示：「我哋情緒有啲高漲，爭執係關於比賽，由得佢啦！尾段嘅入波相當重要，就算輸0比2，我都覺得次回合可以反勝，依家我哋帶住良好感覺離開。」多蒙特教練泰錫同樣充滿信心：「頭30分鐘踢得唔好，但下半場已改善好多，我覺得我哋值得追和，如果次回合都踢出呢個水準，多蒙特可以晉級。」