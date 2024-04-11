學界天花版！英華力衝Panasonic籃球賽「4連冠」創舉

英華書院在本學年學界賽表現出色，雖然在九龍區學界D1決賽不敵宿敵男拔屈居亞軍，但這支「學界天花版」其後在精英賽成功復仇，收穫冠軍，而且這支傳統勁旅過往在「Panasonic學界籃球邀請賽」成績彪炳，對上三屆皆捧盃而回，本屆能否達成4連霸壯舉，必成一大焦點。

隊長吳委峻在學界賽場表現出眾，成功助球隊贏得精英賽錦標，他坦言球隊整體發揮有起伏，稱讚隊友團結一致，才取得好成績：「始終大家要兼顧讀書，難免感到吃力，幸好每當要加操應付大賽時，所有球員都很樂意參與，為球隊出一分力。」

「阿峻」又指球隊經過1季學界洗禮下，心態明顯有成長，即使面對大賽都能從容應戰：「例如有部分球員剛成為主力，表現得較緊張，不過隨着經驗有所提升，大家學懂保持冷靜，不被現場熾熱氣氛冲昏頭腦。」談到參加「Panasonic學界籃球邀請賽」，上年擸走本賽事MVP、三分王及得分王的「阿峻」盼望，所有球員保持參加精英賽時的專注度，為球迷送上精彩賽事。

英華書院籃球隊

教練：朱耀明

球員：蔡浩東、龍鑫、吳委峻、盧銘謙、林韋濼、鍾子豪、盧樹旻、靳弘毅、梁子森、李卓杰、謝逸星、謝逸恆、梁皓行、吳俊謙、蘇冠仁、黃浚軒、賴展鵬

本學年成績：精英賽冠軍、九龍區D1 A Grade亞軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）