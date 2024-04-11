黃澤林釜山網賽2連捷　撼東道主「宿敵」爭入4強

香港網球「超新星」黃澤林（Coleman）於ATP挑戰賽釜山公開賽錄「2連捷」！19歲的Coleman周四（11日）於男子16強以7比5、6比2淘汰澳洲球手艾利斯，將硬撼南韓球手洪性贊爭入4強。

賽事屬於ATP挑戰賽125級別，總獎金達164,000美元，Coleman被列為8號種子，繼首圈32強賽事以直落兩盤6比3擊退比利時球手布洛斯後，這位曾打入美網青少年單打賽4強的港將，是役面對比自己年長6歲的艾利斯依然保持上佳狀態，全場開出11個A士，兼3次成功打破對方發球局，終以7比5、6比2再下一城，躋身8強。值得一提是，本賽事冠軍可增添125分世界排名分數，亞軍添64分；而目前排名194的Coleman與第150位的球手，相差約108分。

翻查往績，Coleman與下一圈對手洪性贊雖未在排名賽碰頭，但曾在去年杭州亞運對碰，該仗Coleman在領先一盤下連失兩盤而與獎牌擦身而過，最終洪性贊獲銅牌。明天中午Coleman將上演復仇戰，雙方比拚不能與上仗同日而語，皆因Coleman經過多年在西班牙拿度網球學院的鍛鍊後，進步明顯，早前更突破性打入邁阿密大師賽正賽，展現潛質。只要下仗贏波，便有機會對另一南韓球手權純雨或南非好手夏里斯的勝方。

錄「2連捷」！19歲的Coleman周四（11日）於男子16強以7比5、6比2淘汰澳洲球手艾利斯，將硬撼南韓球手洪性贊爭入4強。

賽事屬於ATP挑戰賽125級別，總獎金達164,000美元，Coleman被列為8號種子，繼首圈32強賽事以直落兩盤6比3擊退比利時球手布洛斯後，這位曾打入美網青少年單打賽4強的港將，是役面對比自己年長6歲的艾利斯依然保持上佳狀態，全場開出11個A士，兼3次成功打破對方發球局，終以7比5、6比2再下一城，躋身8強。值得一提是，本賽事冠軍可增添125分世界排名分數，亞軍添64分；而目前排名194的Coleman與第150位的球手，相差約108分。

翻查往績，Coleman與下一圈對手洪性贊曾在去年杭州亞運對碰，該仗Coleman在領先一盤下連失兩盤而與獎牌擦身而過，最終洪性贊獲銅牌。明天中午Coleman將上演復仇戰，雙方比拚不能與上仗同日而語，皆因Coleman經過多年在西班牙拿度網球學院的鍛鍊後，進步明顯，早前更突破性打入邁阿密大師賽正賽，展現潛質。只要下仗贏波，便有機會對另一南韓球手權純雨或南非好手夏里斯的勝方。