歐霸盃重頭戲　利物浦地頭大顯身手

歐霸盃奪標大熱門利物浦，8強首回合先於主場鬥阿特蘭大。兩軍於晉級過程中，都顯露極強進攻力，由分組賽開始，8戰全部都有入球，相信今場肯定唔會悶，利物浦雖然鋒力強勁，但後防不穩情況成季都未有改善，今場玩主客和唔着數，寧捧3.5球入球大。（Now 643周五凌晨3時直播）

利物浦幾線發展，領隊高普於歐霸盃晉級過程中用過唔同中前場組合，前線穆罕默德沙拿、迪亞高祖達、達雲紐尼斯及加普輪流用，中場蘇保斯拉爾、阿歷斯麥亞里士打、哈維艾利洛及達藤航等輪換上陣，不論點配搭都能夠爭取到入球，今屆8場歐霸全部有進帳，近6場歐霸有5次開4球或以上。

喺歐聯8強首回合，兩支英超球隊曼城同阿仙奴都喺領先情況下，被對手逼和，相信領隊高普睇到，都會叫球員盡量爭取入球，尤其喺晏菲路球場出擊，更加要取得領先優勢，否則陷入出局邊緣，次回合又要出盡力踢，對球隊幾條戰線發展極為不利。

另邊廂，阿特蘭大踢法進取，同樣於今屆8場歐霸全部有入波，意大利國腳施卡馬卡近幾場歐霸都有進帳，球隊仲有盧卡文同古普美拿斯兩名射得之人，其中後者更獲得曼聯青睞，如果今場可以射爆「紅魔」死敵利物浦，更顯出其身價，肯定會搏命。「紅軍」近6場都未能保持清白之身，阿特蘭大有望喺紅軍身上取得入波，入球大屬信心之選。

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