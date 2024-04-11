港超聯　手球判決未達成共識　盧比度：要做得更好

就上周六（6日）對傑志對東方聯賽賽事的判決爭議，港超聯球隊東方代表周四（11日）來到足總與裁判團隊開會，了解裁判團隊對於球例的詮釋。會後東方主教練盧比度（Chino）代表發言，表示就傑志球員有否犯手球，未能與裁判團隊達成共識，但仍希望透過今次提出質疑，日後各方在遇到同類爭議時，可以做得更好。

是日會議由足總裁判總監張炎有主持，東方則有副主席游永強、主教練盧比度、球隊經理陳子龍及體育總監黃嘉華代表出席。由東方提供的會議圖片，可見在張炎有解答時，幾位東方代表面露笑容。盧比度會後代表發言，認為會議有助釐清部分誤會，包括證實球證當時有跟足指引用VAR複查事件：「當時球證冇走到場邊睇VAR，所以冇人知道佢哋有冇睇返件事，結果所有嘢都有經過覆檢。」

惟Chino表示雙方未能就手球判決達成共識：「我哋談論嘅手球議題，涉及球例中嘅灰色地帶，最終取決於球證及VAR團隊當時嘅判斷，佢哋認為當時不涉及手球，所以唔係12碼，但我有不同意見，認為係應該畀12碼，最尾我哋係冇可能達成共識。」Chino承認要解釋當時的複雜情況有困難，並仍引述張炎有提出的理據：「佢認為該球員嘅手部係處於自然位置，加上唔係傳中只係爭波，但我唔同意。」

東方連日來於官方Facebook發文對球證判決提出質疑，Chino強調會方並非指責各別球證，並認為今次會議能帶來正面影響：「事件發生後我哋主動出聲，係希望大家以後做得更好，球員如果唔經歷犯錯係唔會取得進步，教練同球證都係一樣。」