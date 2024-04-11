男拔誓重返榮耀　鄭祉活：目標是Panasonic冠軍！

拔萃男書院本學年於學界賽捲土重來，重登九龍區A Grade冠軍寶座，惟精英賽未能再接再厲，眾將期待於Panasonic 香港學界籃球邀請賽重振聲威。主力之一鄭祉活明言：「目標是冠軍，要贏回所有之前輸過的球隊！」

男拔本學年於九龍區D1學界決賽力挫英華書院，重返精英賽，不過於決賽再遭同一對手擊敗，奪亞而回。隊長陳偉邦自責地說：「我表現不好，不配當隊長。」另一主力鄭祉活則承認球隊心理準備得不夠好：「缺少了D1時的決心和那團火。」

鄭祉活回憶球隊上學年經歷低谷後，全靠隊友團結一心，才能再次登頂，他鼓勵隊友重拾鬥志：「上學年球隊失去了精英賽參賽資格，大家都很失落，所以我們去年暑假已經開始好努力地練波，追回失去的一切，齊心贏冠軍送給上屆的師兄，好想向外界證明，誰才是真正的學界王者。」

他表示，球隊已汲取精英賽教訓，期待回到修頓與各隊一決高下：「精英賽後和教練檢討過，我們執行部署上要做得更好，Panasonic賽頭兩階段只打20分鐘，我們一定會盡快投入比賽，不會給對手任何機會。」

D1拔萃男書院籃球隊

教練：胡國鋒、劉宇麟、蔡再懃

球員：鄭祉活、黃浩霆、鄭珀麟、潘建臻、何柏霖、陳文滔、陳偉邦、梁浚朗、蕭愷燊、吳靖濰、梁柏謙、梁浚鑾、何栢灝

本學年成績：九龍區D1冠軍、精英賽亞軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）