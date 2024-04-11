3x3奧運資格賽　場外美食嘉年華炒熱氣氛

「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」周五（12日）起一連3日於維園舉行，賽事之外，將街頭美食和潮流融入深受街頭文化影響的3人籃球之中，為球迷帶來「3x3 Village 城市運動嘉年華x街頭美食狂歡節」，歡度周末。（港台電視32周五下午3時25分直播首天賽事）

「3x3 Village」為免費入場，開放時間為中午12時至晚上10時。嘉年華內特色街頭小食攤檔應有盡有，還有紋身藝術攤位、籃球推廣展覽及體適能挑戰區等，另外亦設「3x3國際標準籃球場體驗區」，球迷可「跟隊」比賽，連贏兩場的隊伍可獲3x3籃球。至於買不到比賽門票的球迷，亦可於場外大螢幕觀看直播，坐在「草地」吃着小食看大戰，別有一番風味。

各隊日前已陸續抵港並於周四（11日）輪流「踩場」，於比賽場地及訓練場進行練習。東道主香港隊將於首日登場，世界排名85的香港女子隊，將分別迎戰匈牙利女子隊（下午5時45分）及埃及女子隊（晚上7時35分），世界排名60的香港男子隊，則在晚上8時25分對奧地利男子隊。