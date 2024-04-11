劍指3冠氣勢如虹　利華勒唔住扑錘攞半Ｗ

歐霸盃8強首回合焦點戰，利華古遜主場硬撼韋斯咸。利華今季劍指3冠王，挾強勢近期經常先發制人，「錘仔幫」作客表現打折扣，隨時半場都頂唔住，半場主勝捧得過。（Now 644周五凌晨3時直播）

踢波除咗講實力之外，有時都要講個勢，利華古遜可以用氣勢如虹嚟形容。呢支德甲前列分子，喺主帥沙比阿朗素帶領下，今季各項賽事踢咗41場，豪取36勝5和不敗佳績，由2002年喺聯賽、德盃同歐聯飲恨得亞軍，被定義為「二奶命」球隊，蛻變成「不死藥廠」，依家聯賽放甩拜仁16分，奪冠在望，德盃決賽只對乙組仔凱沙羅頓，因此歐霸更加唔會放過，希望用3冠王一洗當年3亞恥辱。

單計歐霸，利華今屆踢咗8場獲得7勝1和佳績，近4次歐霸主場出擊，更加贏晒兼狂轟17粒，信心爆晒棚，中場科利安華迪斯近4場入4粒，弗到漏油，傷愈嘅箭頭柏德列舒希克亦慢慢搵番對射門鞋。利華挾住呢種氣勢，經常一開波即搶攻，各項賽事近4場，有3次上半場領先，擋都擋唔住。

相比之下，韋斯咸狀態認真麻麻，近7場只得2勝3和2負，而且客場例差，近6場作客4度落敗，包括歐霸16強首回合造訪另一支德甲球隊弗賴堡輸0比1，只靠次回合返主場先至收復失地，不過中場艾臣奧馬艾華利斯今場要坐波監，撞正狀態大勇嘅利華古遜，睇怕連半場都守唔住。

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