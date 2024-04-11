希斯基：阿聯主場乘勝追擊

想不到在短時間內發生了令人難以置信的轉變，阿德萊德聯連贏3場聯賽後，如今有一定機會打入前6位置爭季後賽出線資格。

來到球季這個階段，球隊的走勢相當重要，阿聯自從於上個月擊敗了紐卡素噴射機後，之後兩仗一共攻入8球。我特別對他們的作客表現印象深刻，上仗面對珀斯光輝時，即使在落後兩球的情況下，最終仍能成功反勝對手。

阿聯陣中的前鋒都有入球進帳，對球隊來說絕對是一個好消息，年輕翼鋒伊蘭觀達最近對西部聯時大演帽子戲法，前鋒指宿洋史面對珀斯光輝時也梅開二度。

但我認為，今仗的核心球員將會是克勞夫，球員時代我曾跟他一同效力保頓，而他更於我首次為李斯特城上陣時出世呢！他近兩仗一共攻入兩球，不但是球場上的領袖，他的創造力對球隊來說同樣舉足輕重。

相反，FC麥克阿瑟現正處於頹勢當中。他們近兩仗連敗外，近4仗亦錄得3負的劣績，所以我感到如果他們太過掉以輕心的話，有可能會跌出前6位置。壓力將會落在領隊史達祖夫斯基身上，究竟他會否作出適當的戰術部署，助球隊重返正軌呢？

久經沙場的射手謝明是前線進攻的主力球員，事關他有能力以一己之力，改寫戰局。但球隊近4仗一共失了11球，故此後防亦要保持表現緊密才可。

我感到FC麥克阿瑟樂於和局收場，但由於阿德萊德聯信心十足，我預計他們今仗將可於主場獲勝，延續連勝走勢。