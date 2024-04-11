中村祐人：紅鑽勇闖柏市掃雷

柏雷素爾周日於日職作客升班馬東京綠茵，只能夠以1:1跟打成平手，今季首7場聯賽只錄得2勝，但只輸過1場聯賽。

今季到目前為止，柏雷素爾最令人感到欣慰的地方，就是幾乎場場入波。除了1場聯賽之外，他們於其餘6場聯賽都能夠取得入球，但球隊的韌力卻令人感到擔憂，事關即使他們有不錯表現，奈何到最終都未能獲勝。

柏雷素爾陣中的星級射手細谷真太，因入選日本出戰下周一展開的U23亞洲盃而無法出戰浦和紅鑽，而在他的缺陣下，我預期馬菲奧斯沙維奧將會是球隊最具入球威脅的球員。

浦和紅鑽在前一輪聯賽作客以1:2不敵FC東京後，上輪聯賽表現出色，主場以3:0大勝鳥棲砂岩，成功重返正軌。

紅鑽能夠贏波的最主要原因，就是於比賽初段便取得領先優勢，換句話說，他們有1球在手之後，能夠冷靜地並好好控制着整場比賽的戰局。

泰亞高辛坦拿於前一場聯賽對東京時取得入球後，上輪聯賽面對鳥棲砂岩時，僅僅踢了5分鐘便成功替球隊先開紀錄。此子近況大勇，無疑大大加強了球隊的實力，我肯定今仗他將會是球隊主要的攻擊威脅，事關他是一位能夠於任何位置都能夠取得入球的射手。

由於細谷真太要踢國家隊賽事而缺陣，導致柏雷素爾的前線欠缺進攻火力，故我預計，浦和紅鑽今仗將可以獲勝而回。