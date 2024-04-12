何詩蓓小休復出聖安尼奧泳賽　100自首名入決賽

休戰逾月的世界游泳冠軍何詩蓓，完成了4周7000英尺高原訓練後，周四於美國聖安東尼奥出戰TYR Pro Swim Series游泳賽，打頭陣100米自由泳預賽造出53秒67，首名晉級決賽。

26歲的何詩蓓於女子100米自由泳預賽中，被列為奪標熱門，她排在第4線上陣，起跳反應0.70未算十分快捷，但她勝在加速力量過人，很快已彈出領先，半程時間為25秒55，最終輕鬆地以53秒67首名衝線，更在15場預中總排名第1，力壓美國的雯露爾等名將，頭威頭勢。且看她於決賽能否衝擊52秒02的香港紀錄。

何詩蓓今年2月於世界游泳錦標賽獨取200自金牌、100自銀牌及100蛙銅牌，並已先後達標取得5張巴黎奧運入場券(50自、100自、200自、400自及100蛙)，另加兩項接力賽資格。距離巴黎奧運尚有100多天，今趟美國行是何詩蓓寓賽於操的好機會，同場包括多名美國國家隊頂尖泳手。而港隊其他參賽泳員還有鄭莉梅、簡綽桐、何甄陶、趙浩俊、關鵬、黃培燊和林昭光。

不過是日兩項100米蛙泳及400米自由泳預賽，何詩蓓則未有落場競逐，似乎想集中火力於100自及翌日的200自。