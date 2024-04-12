3x3 Village有玩有食有嘢飲 齊來維園感受盛事氣氛

【特約報道】FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽今日下午開始、一連三天在維多利亞公園舉行，這項香港首次主辦這項關乎奧運參賽席位的籃壇盛事，而在緊張、刺激的世界級 3x3 比賽之外，比賽場區旁更有主題為「城市運動嘉年華×街頭美食狂歡節」的 3x3 Village，集齊「飲、食、玩」元素，更設國際標準三人籃球場讓公眾免費體驗、「跟隊」打波！

東道主中國香港代表隊與世界各地勁旅交手，固然是球迷焦點所在，非球迷也可以到FIBA3x3 巴黎奧運資格賽比賽場地旁、免費入場的 3x3 Village吃喝玩樂、感受體壇盛事氣氛、渡過一個愉快的周末！

3x3 Village以「Sport + Fest」的「Sportertainment」理念為核心，場內有多個售賣各式美食、飲品的攤位，市民到來可以嚐盡港式、台式、西式、東南亞地道美食和甜點，並且暢飲啤酒、汽水、果茶，也可坐在球場外的大屏幕前大快朵頤兼欣賞賽事直播。特色攤檔包括中華廚藝學院，與及由來自順德的「功夫廚師」陳小東現場展示國潮酥點「龍獅酥」，定能為現場觀眾帶來精彩的娛樂及飲食體驗。

3x3 源於街頭籃球，與街頭文化息息相關，3x3 Village將有潮流文化單位參與其中，展示珍藏服飾與球鞋、時尚服裝，亦有介紹刺青文化的攤檔，印證籃球早已超越運動，而成為一種文化符號。

由賽會與香港遊樂場協會攜手主理的「城市運動體驗區」，設有多個適合親子參與的競技遊戲，賽會亦搭建符合國際標準的三人籃球場，公眾可以免費在世界級 3x3 場地「跟隊」較量贏獎品，特定時段更會有裁判駐場，給籃球迷不一樣的「打街波」體驗！

FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽很高興成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」 品牌，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動。

FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽— 3x3 Village

活動資訊

日期：2024年4月12至14日

開放時間：中午12時至晚上10時

地點：維多利亞公園

3x3 Village免費入場