利物浦慘吞3蛋瀕出局　高普震怒：抵輸！

利物浦嘅「3冠夢」喺周五(12日)凌晨受到重擊，佢哋喺歐霸盃8強首回合，意外0比3大敗阿特蘭大腳下，次回合作客想反勝需要奇迹。今之係利物浦14個月來首次主場輸波，領隊高普賽後表現憤怒，話唔認得呢隊波，直指利物浦「抵輸」！

利物浦踢歐霸被認為「超班」，不過今仗被阿特蘭大殺個措手不及，38分鐘施卡馬卡射門冇角度，可惜利物浦門將基利靴嚴重失誤，將個波撲埋入網。下半場利物浦傾力反撲，但阿特蘭大反擊銳利，施卡馬卡60分鐘再下一城；83分鐘蘇保斯拉爾中場交失，阿特蘭大快攻由柏沙歷射成3比0完場。

季尾離任嘅高普，執教利物浦9年只係第5次喺歐洲賽主場輸波，阿特蘭大竟然佔咗2次！2020年歐聯分組賽，阿特蘭大亦曾作客2比0擊敗利物浦，可以話係「紅軍剋星」。今場亦係利物浦自上年2月歐聯輸畀皇家馬德里後，14個月以來首次喺晏菲路落敗。

高普賽後表示：「真係踢得好差，天呀！佢哋入波之前已經踢到冇晒譜，中場斷開左右兩截，我完全唔認得呢隊波，用足球術語嚟講就係冇戰術紀律性，我哋踢得好差，抵輸！我要恭喜阿特蘭大，佢哋踢得好出色。」