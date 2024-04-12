港會七人賽完成抽籤　大埔同紐卡素爭出線

將於下月底舉行的「香港足球會渣打七人足球賽」，周五（12日）進行抽籤儀式，多支參賽本地球隊都有派代表出席。有份現身的新任足總技術總監約翰摩寧，就指本地球員能透過賽事與海外球隊交手機會難得。至於賽事籌委會主席Scott Sample則預告來屆女子組賽事，有望吸引海外球隊參戰。

今屆港會七人賽將由5月24至26日，一連三日假香港足球會足球場舉行。16支主賽參賽球隊被分成4組，衞冕的阿士東維拉將與同韋斯咸同處A組，標準流浪將同橫濱水手及白禮頓，爭奪B組出線，C組的U23港隊將遇上富咸及格拉斯哥流浪，至於上屆屈居亞軍的大埔，則同李斯特城及紐卡素被分入D組。女子組方面，傑志、沙田、247足球會及車路士足球學校(香港)要爭A組出線資格，B組則有港會、澳門、頌恩公民及和富社企。

賽事來到第22屆，港會主席Neil Jensen對於這個里程碑感到興奮期待：「賽事已經舉辦很長時間，期間不斷成長，過往亦有基亞利殊等不少頂級的英超球員參加，可見賽事絕對是有一定的知名度。」有份現身的新任足總技術總監約翰摩寧，透露過往曾帶領白禮頓來港參賽，對賽事並不陌生，並認為港會七人賽可成為吸引海外球員來港的契機：「本地球員有機會同海外強隊交手，係進步嘅好機會，海外球隊來參賽，有機會體驗香港呢個城市。原本冇諗過嚟呢度踢波嘅球員，經歷過今次賽事，日後可能會考慮嚟香港落班。」

上屆奪得亞軍的港超球隊大埔捲土重來，中場王顯琛（Marco）認為球隊再遇上外隊時，會更有信心面對。今屆港會七人賽與港超末輪賽事撞期，Marco表示屆時「綠戰士」參賽陣容有待教練安排：「上年我哋攞亞軍，證明我哋有能力贏到（海外）對手，希望球隊喺今屆7人賽同聯賽都攞到好成績。」

港會七人賽首次設女子組賽事，對此賽事籌委會主席Scott Sample表示：「今屆七人足球賽首次加入女子組，大會早前已經收到來自英國等海外女足球隊的查詢，表示有興趣參加明年的比賽，來年賽事將會有更多強敵勁旅。」傑志中場曾浩恩（Letti）則對首次參賽感興奮：「之前有聽聞過該賽事，但只有男子組，今年新增女子組，對此非常期待，我對七人足球賽有啲生疏，希望可以重新熟悉比賽方式同節奏，取得合格嘅表現。」對於抽籤結果，Letti表示並無太大壓力，認為球隊「做好自己」方可取勝。傑志女足主教練張寶春就對於未來賽事充滿期待：「希望每年都會繼續有女子組賽事，往後都想同英超及歐洲職業球隊參與交流。」

主賽：

A組：阿士東維拉、韋斯咸、友誼聯賽選手隊、港會隊長選手隊

B組：橫濱水手、白禮頓、標準流浪、新加坡足球會

C組：富咸、格拉斯哥流浪、U23港隊、港會

D組：李斯特城、紐卡素、大埔、新加坡木球會

女子賽：

A組：沙田、247足球會、傑志、車路士足球學校(香港)

B組：港會、澳門代表隊、頌恩公民、和富社企

名人賽：

A組：明星隊、港會主席選手隊、愉景灣、香港足球會名人隊

B組：禾辛特男童會、新加坡木球會名人、新加坡足球會、九龍木球會元老