黃澤林再負洪性贊　釜山網賽8強止步

香港網球「超新星」黃澤林（Coleman）周五（12日）出戰ATP挑戰賽釜山公開賽，與東道主球手洪性贊對碰，最後黃澤林輸盤數1比2（4比6、6比3及2比6），繼杭州亞運男單8強後，再次不敵這位南韓球手。

雖然Coleman世界排名為第194位，較洪性贊的201位優勝，但Coleman去年於杭州亞運與洪性贊交鋒，當時港將先贏1盤下被對方反勝，8強止步。是日Coleman再與洪性贊交手，首盤演出不算失禮，第3局更以Love Game保發，可惜其後被洪性贊打破1個發球局，結果先輸1盤4比6。

直到第2盤，Coleman和洪性贊的發球手感皆非常一般，第1發成功率分別僅40%及45%，使二人不時互破發球局，幸好港將關鍵時刻發揮韌力，在第8局第3度破發，加上第9局「連破帶保」下，第2盤贏6比3追平。

惟洪性贊在主場球迷一面倒支持下，決勝盤迅速入局，包括第4局順利破發後，於緊接一局成功保發。拉開局數4比1，最終黃澤林無力回天，決勝盤輸2比6，無緣報杭州亞運一戰之仇。