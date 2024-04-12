大戰WNBA球手　港3x3女隊不敵頭號種子匈牙利

「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」周五（12日）展開，東道主香港女子隊A組首場即硬撼世界排名高踞第7、賽事頭號種子匈牙利女子隊，最終在唐曉蕾得4分下，以7：21告負。

由李祉均、唐曉蕾、陳偉萍和馬丹鳳組成的香港3x3代表隊現世界排名第85，早前於FIBA3x3亞洲盃以相同陣容取得第13名，首戰「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」的港隊首仗硬撼頭號種子匈牙利女子隊，對手擁有身高1米93、現效力WNBA阿特蘭大夢想隊的Beatrice Mompremier坐鎮。

港隊主場出擊，有球迷舉牌支持，現場打氣聱勢浩大，更有球迷於中央圖書館天橋觀戰。港隊甫開戰積極防守，但仍無阻匈牙利打出10：1攻勢，港隊更錄得8次犯規。其後港隊由唐曉蕾剷籃得分止血，馬丹鳳和陳偉萍亦先後於籃底得分，得分主力李祉均手感「麻麻」，改為分擔更多防守工作，搶截得手亦贏得掌聲。唐曉蕾尾段再轟2分球，全場為她起哄，最終港隊以7：21告負。

港隊首場惡鬥頭號種子未有怯場，唐曉蕾認為早前亞洲盃經驗令球隊成長不少：「亞洲盃是第一次以這個陣容出戰，打完之後我們更熟悉彼此的打法，進攻、防守上亦比之前順暢得多。今場面對擁有WNBA球員坐鎮的球隊，我們賽前已有針對部署，希望減少她的得分，不過匈牙利隊實力在我們之上，個人技術更比我們『高幾班』，我們已經盡力。」唐曉蕾又大讚主場之利令球員更有動力：「這是我們打過的最大型比賽，主場出戰原本有點壓力，但一聽到球迷的歡呼聲就覺得好振奮，這是一次好難得的經驗。」