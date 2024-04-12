港超聯　冠忠南區激鍊標準流浪

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周六（13日）為大家送上一場「中銀人壽香港超級聯賽」好戲碼，冠忠南區於香港仔運動場擺下擂台迎戰標準流浪。雙方周中才在「賽馬會菁英盃」4強碰頭，南區為報回出局之仇，今場一定搏到盡，惟流浪目前士氣大振，要擊敗它們相信絕非易事。（on.cc東網周六下午3時免費直播；港台電視32晚上9時35分播映）

冠忠南區日前剛於「賽馬會菁英盃」4強被流浪淘汰，主教練楊正光指對方已回復應有水準，提醒球員小心防守：「流浪有幾位球員用波好好，上場見到佢哋配合明顯比之前順暢，所以球員要準備隨時補位，唔好咁易被佢哋猜散。」「光Sir」又提到球隊是役必定奮力一戰，力求重返勝軌，但鑑於近期賽程頻密，今場會作出部分輪換。

中場大腦鞠盈智則稱球隊在所有盃賽出局後，眼前最大目標一定是聯賽，呼籲隊友今場耐心組織尋找空位，爭取勝利：「上場我哋放太多長波，畀唔到好多威脅流浪，所以依場要做多啲配合，撕破佢哋防守，始終今場對我哋爭聯賽更高排名好重要。」

標準流浪剛以兩球淨勝冠忠南區，成功殺入「賽馬會菁英盃」決賽，但總監李輝立（Philip）提醒球員不要被一場勝利沖昏頭腦，認為該仗防守仍存在不少漏洞，僅對方未能夠把握。今場為流浪8日內第3戰，Philip指或會進行輪換，讓部分主力休息：「流浪只係一支中下游青訓隊伍，唔係一支強隊，只不過係上一屆有佳作，依家聯賽但求班球員唔好再攞牌停賽，成績就順其自然。上場踢得好嘅年青球員，咪畀佢繼續再踢。」

上場奠定勝局的年青球員陳耀祖，則指仍然感到十分興奮，希望球隊可以乘勇再挫南區：「球隊近期好多負面新聞，希望啱啱贏完提升到士氣，喺地面組織有番信心，打少啲高波。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 4.川瀨浩太 26.陳凱柏

中場：11. 佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.盧均宜 23.林堂真 5.林遼太 19.姚浩明

中場：14.岡本玲仁 6.杜國榆 44.神田夢實

前鋒：21.伊巴謙 7.劉智樂 28.陳耀祖