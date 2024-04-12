歐洲賽入場券爭奪戰　奧格斯堡主勝「柏」板

周六凌晨歐洲各大聯賽，幾支中上游球隊主場出擊搶分，希望攞到下屆歐洲賽入場券。排德甲第7嘅奧格斯堡，主場迎戰柏林聯，奧堡今年德甲主場出擊，只係輸過畀拜仁同利華古遜，相反柏林聯作客威力大打折扣，近8場作客只入過2球，今場難有爆冷空間，捧奧格斯堡主勝。

至於意甲排第8嘅拉素，主場鬥包尾嘅沙蘭力坦拿肯定不勝無歸，沙蘭力坦拿近4場半場已經落後，拉素半場主勝捧得過。

西甲排第8嘅貝迪斯近期大跌Watt，已經連輸4場，相反切爾達頻頻搶分成功，而且近5次對貝迪斯4勝1和，冷敲客勝。