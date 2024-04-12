港男3x3不敵奧地利　徐遠征：爭奧運資格機會微仍會搏

香港男子3x3代表隊周五（12日）假維多利亞公園出戰「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」，小組賽首戰以10：21不敵世界排名第11的奧地利，明日（周六)晚上6時35分及8時50分大戰荷蘭和瑞士。(港台電視32周六下午3時30分直播賽事)

由楊睿騏、徐遠征、楊瑞鴻和蔡龍德組成的香港男子隊位於A組，晚上主場迎戰世界排名高49位的奧地利。港隊甫開戰即有徐遠征轟入兩分球，其後亦有蔡龍德兩次得分，助港隊領先4：3。奧地利之後於外圍發炮拉開比分，楊瑞鴻「ankle break」對手後射兩分，一度追至7：11，惟港隊犯規較多，加上對手全場轟4球兩分，最終以10：21告負。楊瑞鴻轟入兩記兩分球，取香港隊最高之5分。奧地利的Matthias Linortner則搶得全場最高8分。

今場得2分1籃板的徐遠征對賽果表示失望：「下場在防守方面需要改善，今場賽前部署想要減少對手外圍得分，但結果做不到，另外也忘記了一些罰球戰術。」說到有機會爭入奧運，徐遠征直言機會相當難得：「這是一個很好的機會，贏了就能去奧運，這可能是我唯一去奧運的機會。我知道機會很微，但至少存在可能性，所以都想盡力贏球。這是香港籃球參加的最高水平比賽，給我們一個很好的測試機會。」